Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı

Koca, 'ın 'a yönelik saldırısını kınadı

Fahrettin Koca, 'ın 'a saldırısını kınayan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. , "Devlet olabilme onuru ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan saldırıyı kınıyoruz. Meşru cevap için harekete geçen kardeş Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 01:05 Son Güncelleme: 28.9.2020 01:12 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı

Bugün Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıdan sonra yaşananlara tepki büyüdü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

"AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain bir saldırıda bulunduğunu belirtti. Yoğun bombardıman sonucu sivillerden çok sayıda yaralı ve yaşamını yitiren olduğunu bildiren Bakan Koca, "Devlet olabilme onuru ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan saldırıyı kınıyoruz. Meşru cevap için harekete geçen kardeş Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Trump ilk canlı yayın tartışması öncesi rakibinden doping testi istedi İstanbul Esenler'de 3 kişiyi yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA