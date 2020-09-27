Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | Ermenistan askerleri köşeye sıkıştı! Azerbaycan'dan 'teslim olun' çağrısı

haberi | askerleri köşeye sıkıştı! 'dan 'teslim olun' çağrısı

haberi: , 'ın alçak saldırılarına misliyle karşılık veriyor. Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için "direnmemeleri ve teslim olmaları" çağrısında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 16:20 Son Güncelleme: 27.9.2020 16:23 ABONE OL
Son dakika haberi | Ermenistan askerleri köşeye sıkıştı! Azerbaycan'dan 'teslim olun' çağrısı

Son dakika haberi... Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için "direnmemeleri ve teslim olmaları" çağrısında bulundu.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yürütüleceği belirtildi.

Azerbaycan Ermenistan hedeflerinin havaya uçurulma anına ait yeni flaş görüntüler paylaştı | Video

Açıklamada, Ermeni güçlerin direnişi sürdürdüğü takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.

Son dakika görüntüleri: Azerbaycan Ermeni hedeflerini böyle vurdu!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Ermenistan askerleri köşeye sıkıştı! Azerbaycan'dan 'teslim olun' çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA