Son dakika haberi | Ermenistan askerleri köşeye sıkıştı! Azerbaycan'dan 'teslim olun' çağrısı

Son dakika haberi... Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için "direnmemeleri ve teslim olmaları" çağrısında bulundu.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yürütüleceği belirtildi.

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Açıklamada, Ermeni güçlerin direnişi sürdürdüğü takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.