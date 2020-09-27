TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan açıklaması: İflah olmaz bir terör devleti!

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarında sivil bölgeleri hedef alan saldırısına yönelik değerlendirmede bulundu.

Ermenistan'ın tüm bölge barışını tehdit ettiğini vurgulayan TBMM Başkanı Şentop tepkisini "terör devleti" ifadesi ile gösterdi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki, Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir."