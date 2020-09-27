Terörün yıktığı Şırnak artık br başka güzel

Şırnak'ta 4 yıl önce terör örgütü PKK sözde 'özerklik' çağrısı yaptıktan sonra HDP'li belediyenin de iş makineleri kullanılarak 7 mahallede, hendekler açıldı, teröristler şehir merkezindeki destekçileriyle birlikte açılan bu hendeklere el yapımı bombalar yerleştirdi. Güvenlik güçlerince başlatılan operasyon sırasında teröristler bu el yapımı bombaları infilak ettirdi ve kentin yüzde 65'i tamamen yıkıldı. Teröristlerden temizlenen Şırnak adeta küllerinden yeniden doğdu.Bölgede 40 yıldır süren terör olaylarından büyük zarar gören Cudi, Gabbar ve Küpeli Dağı eteklerindeki Şırnak'ın yeniden ayağa kaldırılması için devlet seferber oldu. Irak sınırına sıfır noktada yer alan Şırnak, yeniden inşa edildi. AK Partili belediye ve valilik bir dönem akşamları karanlığa gömülen kenti, ışıklandırarak yeni bir Şırnak ortaya çıkardı. Huzur ve güven ortamının sağlandığı ve teröre artık, 'dur' diyen Şırnak, ışıl ışıl görünümüyle bir Avrupa kentini aratmıyor. Terörden dolayı yıllardır gelişemeyen Şırnak, yeni görüntüsüyle metropol bir kenti arındırıyor.