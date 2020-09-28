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'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Son dakika gelen habere göre 'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan , kısmen kontrol altına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 08:49 Son Güncelleme: 28.9.2020 08:49 ABONE OL
Bolu'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Köroğlu Dağları Ortaköy mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen toplam 250 personelin yanı sıra 47 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 1 helikopterle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yürütülen yangını kısmen kontrol altına aldı.

Yaklaşık 40 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Öte yandan dün bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, can güvenliği için tedbiren yayla evlerini boşaltma çağrısı yapmıştı.

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Bolu'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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