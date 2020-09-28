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'da operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

'da düzenlenen operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 12:58 Son Güncelleme: 28.9.2020 12:58 ABONE OL
Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 350 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. ve D.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlılar K.Y, C.Y, A.B, O.G. ve E.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı
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