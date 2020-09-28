Hakkarili Savaş’ın uçağı TEKNOFEST’in gözbebeği

TEKNOFEST 2020'nin en çok ilgi çeken katılımcılarından biri Hakkarili evli ve 1 çocuk babası Savaş Tatlı (22) oldu. Daha önce strafordan F-35 savaş uçağı maketi yaptığı için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Gaziantep TEKNOFEST 2020'ye davet edilen Tatlı, bu kez bir yolcu uçağı tasarladı. Uçak mühendisi olmayı hayal ederken, maddi imkansızlıklar nedeniyle sadece ilkokula kadar okuyabilen Tatlı, kendisine sağlanan desteklerle 2.5 ayda 4 kilometre uçabilen, 180 santimetre uzunluğunda bir yolcu uçağı tasarladı. Tatlı, "Devletimizin desteği ile uçağımızın motor ve iniş takımlarına ait parçalarını yurt dışından getirdik. Kardeşim Zafer ve babam Naci Tatlı'nın da yardımıyla yolcu uçağımızı tasarladık. Çok gururlu ve mutluyuz. Babamda helikopter yapıp uçuruyor, bizimkisi Allah vergisi bir beceri. Hep okuyup uçak mühendisi olmayı isterdim, ama maddi imkânsızlıklar nedeniyle olmadı. Daha önce F-35 savaş uçağı tasarladım. Bana verilen destekle bu kez yolcu uçağı tasarladım. Burada olduğum için çok gururluyum" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak kendilerini ziyaret ettiğini belirten Savaş Tatlı, "Hakkâri adına çok mutluyuz. Başkanımız uçağı çok beğendi. Sohbet ettik, bizi tebrik etti. Cumhurbaşkanımıza Türk bayrağımızı hediye ettim. Bayrağı öperek alan Cumhurbaşkanımız teşekkür etti" diye konuştu.