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Jandarmadan sentetik hap ve operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 88 adet psikotrop sentetik hap ve 96 paket ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 11:21 Son Güncelleme: 28.9.2020 11:22 ABONE OL
Jandarmadan sentetik hap ve kaçak sigara operasyonu
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Develi İlçesinde H.M. ve M.M.'nin aracında yapılan aramalarda zulalanmış vaziyette 88 adet psikotrop sentetik hap ve 96 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.
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Jandarmadan sentetik hap ve kaçak sigara operasyonu
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