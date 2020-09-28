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'den son dakika açıklaması: 5 terörist teslim oldu

: Kararlı operasyonlarımız neticesinde ’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 16:31 Son Güncelleme: 28.9.2020 16:58 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.

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MSB'den son dakika açıklaması: 5 terörist teslim oldu
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