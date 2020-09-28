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'de operasyonu! 3 kişi tutuklandı

'de düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

İHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 12:08 Son Güncelleme: 28.9.2020 12:08 ABONE OL
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gaziantep'ten temin edilen uyuşturucu maddenin Osmaniye'de piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. 27 plakalı özel otomobil Osmaniye'nin Bahçe ilçesi D-400 karayolu Aslanlıbel mevkisinde durduruldu. Araç içerisinde ve şahısların üstünde yapılan aramada 37 gram eroin, 50 metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.Ö., N.G. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı
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