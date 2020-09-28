Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 14.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın 'eğitim gemisi 300' borda numaralı 'Smolnyy', saat 15.30 sularında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine güvenlik amacıyla Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Rus Savaş Gemisi, boğazda gemilerin manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'na yaklaştığında ise, bir Türk denizaltısıyla karşılaştı.

Boğazdan geçerken, Çanakkale'yi izlemek üzere güvertede bulunan çok sayıda askerin yanı sıra can yelekleriyle nöbet tutan askerlerin görüldüğü Rus savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus Donanması'nın 'Smolnyy' isimli eğitim gemisinin Karadeniz'e gittiği öğrenildi.