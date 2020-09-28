Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Batman'daki saldırıyı kınadı

Yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgınına rağmen özveriyle çalışan sağlık işçilerine yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Batman'da filyasyon ekibine saldırı gerçekleşti. Bu olaya ilk tepki ise yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

"DEVLETİMİZİN GÜCÜYLE ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Bakan Koca, Batman'daki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınayan bir mesajı sosyal medyada bir yayınladı. Bakan Koca, "Batman'da, filyasyon ekibinde görevli bir doktor arkadaşımız saldırıya uğradı. Saldırgan, olayın ertesi günü, dün tutuklanmıştır. Gece gündüz görev başında olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarını nefretle kınıyoruz. Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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