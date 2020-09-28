Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Koca, Azeri mevkidaşı ile telefonla görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Azeri mevkidaşı ile telefonla görüştü

, telefonla görüştüğü Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'e "Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız." mesajını iletti.

AA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 21:20 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca, Azeri mevkidaşı ile telefonla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonla görüştüğü Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'e "Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız." mesajını iletti.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle Şiraliyev'e taziye ve üzüntülerini ilettiğini kaydeden Fahrettin Koca, "Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanı Koca, Azeri mevkidaşı ile telefonla görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA