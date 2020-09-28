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Son dakika: 'dan flaş karar! hariç tüm uçuşlar iptal...

Son dakika haberine göre; , dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti. Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırısı sonrası seferberlik ilan etmiş, Ermenistan'daki hedefleri ateş altına almaya başlamıştı.

Giriş Tarihi: 28.9.2020 11:31 Son Güncelleme: 28.9.2020 11:59 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan'dan flaş karar! Türkiye hariç tüm uçuşlar iptal...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim tavan yaptı. Ermenistan'ın alçak bir saldırı ile Azerbaycan'daki sivil yerleşim alanlarını hedef alması sonrası bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

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Azerbaycan, seferberlik kararı alırken, Ermenistan'daki hedefleri ateş altına aldı. Savaş pozisyonuna geçen Azerbaycan bir flaş karara daha imza attı.

Yurt dışı uçuşların tamamı iptal edilirken, Türkiye uygulamadan muaf tutuldu.

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Son dakika: Azerbaycan'dan flaş karar! Türkiye hariç tüm uçuşlar iptal...
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