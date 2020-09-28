Son dakika: Azerbaycan'dan flaş karar! Türkiye hariç tüm uçuşlar iptal...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim tavan yaptı. Ermenistan'ın alçak bir saldırı ile Azerbaycan'daki sivil yerleşim alanlarını hedef alması sonrası bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan - Ermenistan sınır hattında son dakika haberi... O bölgeler de Ermeni güçlerinden arındırıldı | Video

Azerbaycan, seferberlik kararı alırken, Ermenistan'daki hedefleri ateş altına aldı. Savaş pozisyonuna geçen Azerbaycan bir flaş karara daha imza attı.

Yurt dışı uçuşların tamamı iptal edilirken, Türkiye uygulamadan muaf tutuldu.

CHP’li Çeviköz’den Türkiye’ye iftira

‘Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız’

Şimdi Türkiye çok açık ve seçik biçimde Azerbaycan’ın yanındadır