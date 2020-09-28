SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Küçük çocuğa ikram etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, TBMM Başkanlığının katkılarıyla İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından "Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu.

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından Beşiktaş Vapur İskelesi'ne geçti. Burada bir kestaneciye uğradı