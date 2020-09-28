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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Küçük çocuğa ikram etti

Son dakika haberi: Başkan , Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı. Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'deki programı sonrası Beşiktaş Vapur İskelesi'ne geçti. Erdoğan burada bir kestaneciye uğradı. Erdoğan alarak bir çocuğa ikram etti. Bölge esnafıyla sohbet etti.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 16:31 Son Güncelleme: 28.9.2020 16:33 ABONE OL
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Küçük çocuğa ikram etti

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, TBMM Başkanlığının katkılarıyla İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından "Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu.

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından Beşiktaş Vapur İskelesi'ne geçti. Burada bir kestaneciye uğradı

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Küçük çocuğa ikram etti

Başkan , Dolmabahçe'deki program sonrası Beşiktaş Vapur İskelesi'ne geçti. Erdoğan burada bir kestaneciye uğradı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Beşiktaş'ta kestane alıp vatandaşlarla sohbet etti | Video

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Küçük çocuğa ikram etti

Erdoğan alarak küçük bir çocuğa ikram etti. Esnafla sohbet etti.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Küçük çocuğa ikram etti
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