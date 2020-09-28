SON DAKİKA HABERİ! 28 Eylül Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 28 Eylül Pazartesi Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde etkili olmaya başlayan corona virüsü salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yaz ayları itibariyle vaka ve ölü sayısında azalmalar yaşanırken, son bahar aylarının başlamasıyla birlikte artış gözlenmişti. Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından coronavirüs ölü ve vaka sayıları vatanadaşlarımıza duyurulmaya devam ediyor. Bakan Koca'nın açıklayacağı 28 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs günlük tablosu bilgilerini merak edenler 28 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA HABERİ! 28 EYLÜL TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılacak olan 28 Eylül Korona tablosu ve tüm detaylar şöyle;