Son dakika: Sakarya’da 10 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri ile Jandarma İstihbarat bağlı narkotik timleri dün Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama gerçekleştirdi. S.G. isimli şahsın ikamet ettiği evde gerçekleştirilen aramalarda 9 kilo 225 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon anında ise uyuşturucu satın almaya gelen M.A. isimli şahıs satın alacağı esrarı kavanozlara doldururken suçüstü yapıldı. M.A. isimli şahsın olay yerine geldiği araçta yapılan aramalarda da 955 gram kubar esrar ele geçirildi.Toplam 10 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildiği operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, jandarmada tamamlanan işlemleri sonrasında mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.