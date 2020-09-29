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Bayrağı 'ne yansıtıldı

ordusunun topraklarına saldırıları devam ediyor. Azerbaycan'a destek maksadıyla bugün 'un simgelerinden 'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Kültür ve Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği organizasyon, saat 20.15'te başladı ve 00.00'a kadar sürecek.

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 22:32 Son Güncelleme: 29.9.2020 23:25 ABONE OL
Azerbaycan Bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.

ETKİNLİK 00.00'A KADAR DEVAM EDECEK

Azerbaycan'a destek maksadıyla İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Azerbaycan ile birlik ve beraberliğin göstergesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ve saat 20.15'te başlayan etkinlik saat 00.00'a kadar sürecek.

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Azerbaycan Bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı
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