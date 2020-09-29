Azerbaycan Bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.

ETKİNLİK 00.00'A KADAR DEVAM EDECEK

Azerbaycan'a destek maksadıyla İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Azerbaycan ile birlik ve beraberliğin göstergesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ve saat 20.15'te başlayan etkinlik saat 00.00'a kadar sürecek.

Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan F-16 açıklaması

Kavala ve Barkey hakkında 15 Temmuz iddianamesi