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'da 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda hakkında 18 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 10:44 Son Güncelleme: 29.9.2020 10:45 ABONE OL
Batman'da 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahıslara çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından toplam 18 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca şahsın yapılan kaba üst aramasında H.Y. isimli şahsa ait 1 adet sahte kimlik belgesi çıkmıştır. Şahıs İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiş, daha sonra tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.
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Batman'da 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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