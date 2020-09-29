Batman'da 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahıslara çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından toplam 18 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca şahsın yapılan kaba üst aramasında H.Y. isimli şahsa ait 1 adet sahte kimlik belgesi çıkmıştır. Şahıs İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiş, daha sonra tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.