Fahrettin Altun'un evinin görüntülenmesi davasında flaş gelişme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'özel hayatın gizliliğini ihlali' suçundan iddianame hazırlandı. Tamamlanan iddianame mahkemeye sunuldu.





5 YILLA YARGILANACAK

TCK 134 kapsamında, söz konusu suçu işleyenler hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı, konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Özçağdaş hakkındaki yargılama sürecini yakından takip edeceklerini ifade etti.





KAFTANCIOĞLU HAKKINDA ŞAŞIRTAN KARAR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma neticesinde 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme', 'suçu ve suçluyu övme' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından yürütülen soruşturma da tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda şaşırtıcı bir şekilde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.





TALİMAT VERDİĞİNİ KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI

Özçağdaş'ın, 21 Nisan 2020 tarihinde Altun'un evini fotoğraflarını çektğinin ortaya çıkmasının ardından Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özçağdaş'a kendisinin talimat verdiğini kabul etmişti. Kaftancıoğlu savcılık ifadesinde ise talimat verdiğini inkar etmişti.