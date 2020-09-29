İkna yoluyla teslim oldu ailesiyle buluştu

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı terörist, Erzurum'da 5 yıldır göremediği ailesiyle buluşturuldu. Karaçoban ilçesinde yaşarken PKK tarafından kandırılarak 2015'te terör örgütününe katılan S.B.'nin Irak'tan Türkiye'ye getirildiğini belirtildi. Tutuklanan S.B.'nin ailesi, "Devletimizin oğlumuzu bir gün geri getireceğine inancımız tamdı. Darısı diğer ailelerin başına" dedi. Bu arada Irak'taki kamplardan kaçan 5 terörist daha, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Diyarbakır Anneleri'nin bekleyişinde 18'nci kavuşmanın bugün gerçekleşeceğini açıkladı.