İmar barışı’na CHP çelmesi

Türkiye'de uzun yıllardır yasal sıkıntılar nedeniyle imar planına bağlanamayan veya mülkiyet sorunları yaşayan yapıların yasalara uygun hale getirilmesini sağlayan İmar Barışı yasasının Boğaziçi Öngörünüm bölgesini kapsayan düzenleme, CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildi. İstanbul'da Beykoz, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde yüzbinlerce kişiyi kapsayan düzenlemenin iptaline vatandaşlar tepkili. 1984'te Başbakan Turgut Özal döneminde verilen tapular, dönemin SHP lideri Erdal İnönü tarafından AYM'ne götürülerek iptal ettirilmiş ve tapu tahsis belgeleri vatandaşların elinde kalmıştı. Bu kez de CHP, düzenlemeyi AYM'ye götürdü. AYM Genel Kurulu, düzenlemenin oy birliğiyle iptaline karar verdi. Üç ilçede 40 mahalledeki yapıların İmar Barışı'nın iptal edilmesinin ardından yapı kayıt belgesi için para yatıran vatandaşların hak kaybına uğrayacağı ifade ediliyor.Düzenlemenin iptal edilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. 1961'den beri Beykoz Gümüşsuyu'nda oturan Hasan Zayıf, "Beykoz'da hiç yapılaşma yokken gelen insanlar başlarını sokmak için bir ev yaptılar. O zaman imar planı yapılsaydı bu çarpık yapılaşma olmazdı. Şimdi de İmar Barışı iptal edildi. CHP'nin bu ülkede diktiği bir ağaç yok. Çözüm sunmuyorlar, çözüme de karşı çıkıyorlar.