Kaşıkçı cinayetine ek iddianame hazır

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan uyruklu 6 firari şüpheli hakkında ikinci iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca onaylanan 41 sayfalık iddianame, 20 sanıklı ana davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirilme talebiyle gönderildi. İddianamede, konsolosluk çalışanı şüpheliler muavin konsolos Sultan Yahya A. ile ateşe Yasir Halit M. hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ahmet Abdulaziz M., Khalid Yahya M., Mohammed İbrahim A. ve Obaid Ghazi A.'nın ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ayrı ayrı 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezaları istendi. Müebbet hapisleri istenen 2 konsolosluk çalışanının, cinayeti gerçekleştiren ekibin içinde yer aldığı, olaydan sonra ülkeyi terk ettikleri kaydedilen iddianamede, diğer 4 şüphelinin ise cinayetten hemen sonra olay yerine giderek, delilleri kararttıkları ve akabinde Türkiye'den ayrıldıkları belirtildi.