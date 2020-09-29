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’de 1 terörist teslim oldu

, ’de 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 171’e yükseldi

İHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 22:04 ABONE OL
Mardin’de 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı. Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye'de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin'de Hudut Birliğine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 171'e yükseldi.
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Mardin’de 1 terörist teslim oldu
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