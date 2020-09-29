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'da operasyonunda 2 yabancı uyruklu tutuklandı

'nın Sapanca ilçesinde satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 09:27 ABONE OL
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı uyruklu tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar çerçevesinde şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Zanlıların uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 200 gram esrar ile 20 paket "Afgan macunu" olarak bilinen esrar ele geçirildi. Afganistan uyruklu Nawab Ç. (26) ve Ümit E. (20) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı uyruklu tutuklandı
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