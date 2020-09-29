Son dakika: Bakan Koca paylaştı: Uygulamayı hemen indirin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılması yönünde uyarıda bulundu.
İÇERİDE RİSK VAR MI? Girip çıkacağınız her yer için güncel Koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2020
ANDROID: https://t.co/fyRVgTdCcK
IOS: https://t.co/DU40Y5sf9f
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İçeride risk var mı? Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin" dedi.