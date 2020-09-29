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Son dakika: Bakan Koca paylaştı: Uygulamayı hemen indirin...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeye davet etti. Bakan Koca, "Kullanmıyorsanız, hemen indirin" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 16:40 Son Güncelleme: 29.9.2020 16:54 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca paylaştı: Uygulamayı hemen indirin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılması yönünde uyarıda bulundu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İçeride risk var mı? Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin" dedi.

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Son dakika: Bakan Koca paylaştı: Uygulamayı hemen indirin...
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