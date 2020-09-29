SON DAKİKA HABERİ! 29 Eylül Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Eylül Salı Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya genelinde çok sayıda ülkeye sıçrayarak salgın yaratan ve pek çok insanın yaşamını yitirmesine neden olan corona virüse ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ülkemizde 11 Mart tarihinde görülmeye başlanan il vakadan bu yana günlük tablo şeklinde coronavirüs ölü ve vaka sayılarını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün (28 Eylül 2020 Salı) açıklanması beklenen 29 Eylül 2020 Salı günlük tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 29 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 29 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

29 EYLÜL TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Eylül 2020 Salı Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 29 Eylül Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…