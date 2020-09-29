SON DAKİKA HABERİ! 29 Eylül Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Eylül Salı Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya genelinde çok sayıda ülkeye sıçrayarak salgın yaratan ve pek çok insanın yaşamını yitirmesine neden olan corona virüse ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ülkemizde 11 Mart tarihinde görülmeye başlanan il vakadan bu yana günlük tablo şeklinde coronavirüs ölü ve vaka sayılarını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün (28 Eylül 2020 Salı) açıklanması beklenen 29 Eylül 2020 Salı günlük tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 29 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 29 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Eylül 2020 Salı Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 29 Eylül Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.
Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.
Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının FAZ 1 ve FAZ 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından FAZ 3 çalışmaları kapsamında ilk aşı yapıldı. Aşı, Türkiye'de ilk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hasta bakıcı olarak çalışan 53 yaşındaki Asım Baştürk'e yapıldı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, salgınla mücadelede umutları yeşerten FAZ 3 çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün.
İstanbul İl Pandemi Kurulunun, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesi kararının ardından uygulama bugün itibarıyla kamu kurumları ve belediyelerde başladı.
Uygulamaya göre, bazı bölge müdürlükleri, İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı saat 07.00'den itibaren kademeli olarak 08.00 ve 09.00'da mesaiye başlıyor.
Belediyeler 09.00-16.30, sağlık çalışanları 08.30-16.30 saatleri arasında mesai yaparken, geçen hafta 09.30'da ders başı yapan ilkokul 1'inci sınıflar ve özel eğitim okulları, bugün itibarıyla 09.00'da derse başladı.
Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim.