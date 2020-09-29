Talan bitti, 6 ayda 42 milyon borç ödendi

Yalova'da yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine meclis üyelerinin oylarıyla seçilerek belediyeyi devralan AK Partili Mustafa Tutuk, 6 ayda önemli işlere imza attı. Önceliği borç batağındaki belediyeyi düzlüğü çıkartmaya veren Başkan Tutuk, 231 icra dosyasından 124'ünün ödemesini yaparak icra işlemini durdurdu. Ayrıca belediyeden alacaklı olan bin 126 kişiden 713'üne ödeme de yaptı. 23 milyon TL'si icra toplam 42 milyon borç ödeyen Tutuk, belediye personelinin ikramiyelerini ve temizlik personelinin yemek parasını da ödedi. Sadece ödeme yapmakla kalmayan Başkan Tutuk, Yalova'nın çehresini değiştirecek projeleri de hayata geçiriyor. Büyük bir bölümü sahil şeridinde olacak olan toplam 20 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu için kolları sıvayan Tutuk, projenin maliyetini de hazırladı. Kentin ana arterlerindeki asfaltlama çalışmaları devam ederken, bir yandan da enerji nakil hatları yer altında alınıyor. Kentsel dönüşüm ve Millet bahçesi projesini de hazırlanıyor.