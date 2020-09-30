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17 gün takip edildi ile öldürüldü

10 milyon lira ödüllü kırmızı listede aranan PKK’lı terörist , 17 gün izlendi. ’nın nokta atışıyla 2 korumasıyla öldürüldü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
17 gün takip edildi SİHA ile öldürüldü
Van'da öldürülen ve 10 milyon lira ödülle aranan kırmızı listedeki PKK'lı terörist Vahiyettin Koray'ın 17 gün onca izlendiği ve SİHA taraıfından nokta atışla iki korumasıyla birlikte öldürüldüğü ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre, bölgeden alınan istihbaratlar ve İHA ile yapılan 17 günlük takip sonucu, terörist Vahiyettin Karay ve 2 korumasının Çatak ilçesi kırsalında gizlendiği belirlendi. Yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava harekâtı yapıldı. SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından gerçekleştirilen nokta atışıyla PKK'lı terörist Vahiyettin Karay ve 2 koruması etkisiz hale getirildi.

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17 gün takip edildi SİHA ile öldürüldü
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