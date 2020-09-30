Dünya Ermenistan’a tepki göstermeli

AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını değerlendirdi. Türkiye ve Ermenistan'ın aynı kadere, geleceğe ve aynı değerlere sahip olduğunu söyleyen Çelik, "Ermenistan ateşkesi ihlal etti, barbarca bir saldırıyla soykırımvari saldırıda bulundu. Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır" dedi. Uluslararası toplumun Ermenistan'ı kınaması gerektiğini ifade eden Çelik, şunları söyledi: "Ermenistan'ın yaptığı uluslararası hukukun ihlalidir. Bir yerde saldıran, bir yerde saldırılan varsa, tarafları itidal çağrısı saldırıyı teşvik etmektir. Azerbaycan'a 'Meşru müdafaa hakkını kullanma' demek Ermenistan saldırısına destek vermektir. Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir. Ermenistan'ın Azerbaycan'a bu mütecaviz yaklaşımları asla kabul edilemez. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Herkesi Ermenistan'ın saldırganlığına karşı Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz." ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ziyaretlerini eleştiren Çelik, "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret eden, bir ay içerisinde iki kez Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklaması bölge barışına hizmet etmez, müttefik ilişkilerimiz açısından yakışıksız bir durum ortaya çıkarır" dedi.TBMM'NİN yeni yasama dönemi yarın düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yasama yılı açılış konuşmasında dış politikadaki son gelişmelerden koronavirüsle mücadeleye, ekonomideki son durumdan terörle mücadeleye kadar birçok alanda mesaj vermesi bekleniyor. Hasan AY / ANKARA