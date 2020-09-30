Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması! "3 ay içerisinde hazır olacak"

Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs desteği! Fuat Oktay duyurdu: 117 milyon TL aktarıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda yani 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında. 2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır" dedi.