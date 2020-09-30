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'dan son dakika açıklaması! "3 ay içerisinde hazır olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı "3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda yani 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında. 2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 14:24 Son Güncelleme: 30.9.2020 14:39 ABONE OL
Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması! 3 ay içerisinde hazır olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda yani 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında. 2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır" dedi.


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Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması! "3 ay içerisinde hazır olacak"
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