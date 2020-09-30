İlk hedef Fuzuli’ye özgürlük

Ermenistan'ın geçtiğimiz pazar akşamı işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da sivillere ve Azeri mevzilerine ateş açmasıyla başlatılan operasyon 3'üncü gününü tamamladı. Azerbaycan 3 günde darmadağın ettiği Ermeni Ordusu'na ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. İşgal altındaki topraklarını özgürleştirmek için ilerleyişini sürdüren Azerbaycan'ın ilk hedefi önceki gün kuşatma altına aldığı Fuzuli kentinin kontrolünü tamamen ele geçirmek. İşte cephede yaşananlar:

PİYADE BİRLİĞİ İMHA EDİLDİ: Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, "Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi" dedi.

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TANKLAR İMHA EDİLDİ: Ermeni güçleri Fuzuli- Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettiği mevzilere geri almak için sabah erken saatlerde saldırı girişiminde bulundu. Saldırılara anında karşılık veren Azerbaycan Ordusu 10 Ermenistan askerini öldürdü. 5 tank, 1 zırhlı araç imha edildi.

SİVİLLERİ KATLEDİYORLAR: Ermenistan ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 12'ye, yaralı sayısı 35'e yükseldi. Ermenistan ordusu Naftalan ilinin Kaşaltı köyünde bir eve top mermisi attı. 5 sivil öldü.

ERMENİSTAN'DAN UCUZ PROPAGANDA: Öte yandan Ermenistan'ın, kendierine ait Su-25 uçağının Türk F-16'sı tarafından düşürüldüğü iddiasına Türkiye'den yalanlama geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ermenistan ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına işgal ettiği topraklardan çekilsin" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Kalın, Ermenistan'ın işgale son vermesi gerektiğini vurguladı.



KOMUTAN AĞIR YARALI

AZERBAYCAN, Ermenistan'a üst üste ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahli, Ermenistan Ordusu 18. Motorlu Tüfek Tümeni 9'uncu Alay Komutanı Albay Artyom Pogosyan'ın Azerbaycan Ordusu'nun yürüttüğü operasyon sonucunda ağır yaralandığını açıkladı.



AZERİ GAZETECİLERİ VURMAK İSTEDİLER

Azerbaycan İçtimai TV çalışanları, Ermenistan ordusunun hedefi oldu. Önce ekibin aracının yakınlarına havan mermisi atıldı. İlk saldırının ardından gazeteciler hızla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken ikinci bir saldırı daha oldu. Saldırılardan İçtimai televizyonunun muhabiri, kameramanı ve şoförü yara almadan kurtuldu. Daha önce de bölgede görev yapan AA ve TRT Haber ekiplerine saldırı yapılmıştı.



'ERMENİ TARAFI HAYAL GÖRÜYOR'

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan'a bir F-16 ve bir SU-25 uçağı vuruldu" iddiasına yanıt verdi. Dargahli, Erivan yönetiminin provakasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız" dedi. Dargahli, "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyerek, "Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz. SU-25 düşürülmesi ise bir fanteziden ibarettir" dedi.

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