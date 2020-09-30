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merkezli siber dolandırıcılık operasyonu

Son dakika gelen habere göre merkezli "siber dolandırıcılık” operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 14:17 Son Güncelleme: 30.9.2020 14:17 ABONE OL
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu kurumu çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradıkları kişileri, havalimanlarında unutulan elektronik eşyaları uygun fiyata sattıklarını söyleyerek dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Konya ve Edirne'de düzenlenen operasyonda, 150 kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 30 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda, diz üstü bilgisayar, cep telefonu, SIM kart ve hard disk ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu
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