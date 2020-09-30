İstanbul ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında 176 bin 652 TL para cezası kesildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

UYGULAMANIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Uygulama kapsamında 141 bin 476 kişi sorgulanırken, aranan 303 kişi, yoklama kaçağı 206 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 9 bin 448 gram uyuşturucu madde, 389 adet uyuşturucu hap, 37 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 177 adet fişek ele geçirildi.19 bin 505 aracın denetlendiği uygulamada 852 araç hakkında işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edilerek toplamda 170 bin 472 TL para cezası kesildi. Huzur uygulamasında 919 iş yeri kontrol edilirken, 3 iş yeri hakkında cezai işlem uygulanarak 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.

