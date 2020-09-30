İstanbul'daki operasyonda Rus uyruklu savaşçı teröristler yakalandı

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir El-Şam'a operasyon düzenlendi. Rusya ve Orta Asya kökenli olan örgüt üyelerinin de aralarında olduğu 13 Yabancı Terörist Savaşçı yakalandı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütleri DEAŞ ve Suriye İç Savaşı'nda yer alan selefi örgütlerden olan Heyet Tahrir El-Şam'a (HTŞ/FEC/ENC) yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan şüphelilerin saklandıkları adreslere İstanbul'un sekiz ilçesinde Özel Harekat destekli ve eş zamanlı şafak baskını yapıldı.

İki terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen ve aralarında Rusya, Suriye ve Orta Asya kökenli örgüt üyelerinin de bulunduğu toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.