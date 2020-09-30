Kuveyt Emiri 91 yaşında hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Sabah el- Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti. Sabah, ABD'de uzun süredir tedavi görüyordu. Şeyh Sabah 1929'da Kuveyt'te doğdu. 29 Ocak 2006'da Milli Meclis'in onayıyla başa geçti. Tahtta kaldığı 14 yıl boyunca Türkiye ile ilişkilerin siyasi ve ekonomik alanda ilerlemesine katkı sağlayarak, iki ülkeyi bölgesel meselelerde yakınlaştırıcı bir rol üstlendi. Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Arapça ve Türkçe yaptığı paylaşımda Kuveyt halkına başsağlığında bulundu.