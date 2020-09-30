Özel hayatın gizliliğini ihlale 5 yıl hapis

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin görüntülenmesi davasında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'özel hayatın gizliliğini ihlali' suçundan iddianame hazırlandı. Tamamlanan iddianame mahkemeye sunuldu. TCK 134 kapsamında, söz konusu suçu işleyenler hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı, konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Özçağdaş hakkındaki yargılama sürecini yakından takip edeceklerini ifade etti.