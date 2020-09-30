Şehit muhtarın hayali gerçek oldu! Talimatı Başkan Erdoğan verdi

İstanbul Kadıköy'e bağlı Acıbadem'de 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnirken şehit düşen Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş'ın en büyük hayali gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sertbaş'ın ailesini taziye ziyareti sırasında muhtarın tek isteğinin muhtarlık yakınında bulunan boş alana park yapılması isteğini öğrendikten sonra talimatı verdi.

Başkan Erdoğan'ın park yapılması ve parkın adına şehit muhtarın adı verilmesi talimatı üzerine Üsküdar Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar sonucunda park hizmete açıldı. Şehit Mete Sertbaş Parkı adı verilen 6 bin dönüm üzerine kurulu alanın büyük bir kısmı park olarak düzenlendi. Oyun salonları, gezi alanları, yürüyüş parkurlarıyla Acıbadem semtinin nefes alabileceği bir alana dönüştürüldü. Resmi açılışı henüz yapılmayan parkın çalışmaları tamamlandıktan sonra vatandaşların kullanımına açılacak.

DARBECİLERE KARŞI DİK DURDU

Şehit muhtar Mete Sertbaş, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi mahallelerinde bulunan Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan darbecileri ikna etmek için uğraşıyordu. Darbecilerin yakın mesafeden vurduğu Sertbaş'a müdahale etmek isteyen halka izin verilmedi. Hastaneye götürülemeyen Mete Sertbaş, olay yerinde şehit düştü.

Muhtar Sertbaş'ı, darbeci yüzbaşı Mehmet Karabekir'in vurduğu tespit edildi. Darbe gecesi Whatsapp'tan sürekli olarak diğer darbeci komutanlara ''Halka sıkın, geri durmayın'' talimatları veren cuntacı yüzbaşı, Türk Telekom önünde gerçekleşen çatışmada yaralandı. Ardından tankla kaçmaya çalışırken Özel Harekât polisleri tarafından öldürülerek ele geçirildi.