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SON DAKİKA: İki uçağı havada çarpışarak yere çakıldı! Resmi açıklama geldi...

Son dakika haberi: 'ye ait iki uçak havada çarpıştı. Uçaklar çakılırken, pilotların durumunun iyi olduğu bildirildi. Açıklama ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan alan Deniz Piyadeleri Kolordusu'ndan (Marine Corps) geldi. Uçaklardan birinin KC-130 tanker uçağı, diğerinin ise F-35B savaş uçağı olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 09:34 Son Güncelleme: 30.9.2020 09:43 ABONE OL
SON DAKİKA: İki ABD uçağı havada çarpışarak yere çakıldı! Resmi açıklama geldi...

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait KC-130 tanker uçağı ile F-35B savaş uçağı yakıt ikmali sırasında çarpıştı. Konya ilişkin resmi açıklama Marine Corps'tan geldi.

SON DAKİKA: İki ABD uçağı havada çarpışarak yere çakıldı! Resmi açıklama geldi...

YAKIT İKMALİ SIRASINDA ÇARPIŞTILAR

Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan Deniz Piyadeleri Kolordusu'ndan (Marine Corps) yapılan açıklamaya göre; KC-130 tanker uçağı ile F-35B savaş uçağı havada çarpıştı.

Kaza yakıt ikmali sırasında gerçekleşti. İki uçak da çarpışmanın etkisi ile ağır hasar aldı ve çakıldı.

SON DAKİKA: İki ABD uçağı havada çarpışarak yere çakıldı! Resmi açıklama geldi...

PİLOTLARIN DURUMU İYİ

Açıklamada, uçakların kanatlarının kırıldığı, bu nedenle düştüğü bildirildi. Pilotların ise fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldukları ve durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Olay ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA: İki ABD uçağı havada çarpışarak yere çakıldı! Resmi açıklama geldi...
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