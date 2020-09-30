SON DAKİKA: İki ABD uçağı havada çarpışarak yere çakıldı! Resmi açıklama geldi...

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait KC-130 tanker uçağı ile F-35B savaş uçağı yakıt ikmali sırasında çarpıştı. Konya ilişkin resmi açıklama Marine Corps'tan geldi.
YAKIT İKMALİ SIRASINDA ÇARPIŞTILAR
ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan Deniz Piyadeleri Kolordusu'ndan (Marine Corps) yapılan açıklamaya göre; KC-130 tanker uçağı ile F-35B savaş uçağı havada çarpıştı.
Kaza yakıt ikmali sırasında gerçekleşti. İki uçak da çarpışmanın etkisi ile ağır hasar aldı ve çakıldı.
PİLOTLARIN DURUMU İYİ
Açıklamada, uçakların kanatlarının kırıldığı, bu nedenle düştüğü bildirildi. Pilotların ise fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldukları ve durumlarının iyi olduğu aktarıldı.
Olay ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.