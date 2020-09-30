SON DAKİKA: İki ABD uçağı havada çarpışarak yere çakıldı! Resmi açıklama geldi...

YAKIT İKMALİ SIRASINDA ÇARPIŞTILAR

ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan Deniz Piyadeleri Kolordusu'ndan (Marine Corps) yapılan açıklamaya göre; KC-130 tanker uçağı ile F-35B savaş uçağı havada çarpıştı.

Kaza yakıt ikmali sırasında gerçekleşti. İki uçak da çarpışmanın etkisi ile ağır hasar aldı ve çakıldı.