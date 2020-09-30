TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı!

Son dakika bilgisine göre Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı. TBMM Genel Sekreterliği'nden vekillere gönderilen yazıda, '1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabulü yapılmamasına karar verilmiştir' denildi.
Giriş Tarihi: 30.9.2020 12:09Son Güncelleme: 30.9.2020 12:11ABONE OL
Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecek.