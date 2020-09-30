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'de ziyaretçi yasağı uzatıldı!

Son dakika bilgisine göre Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı. Genel Sekreterliği'nden vekillere gönderilen yazıda, '1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabulü yapılmamasına karar verilmiştir' denildi.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 12:09 Son Güncelleme: 30.9.2020 12:11 ABONE OL
TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı!
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