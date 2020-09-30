‘Zeydan Karalar beni dinlemeden yargısız infaz yaptı’

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 9.5 yıldır otobüs şoförlüğü yapan 40 yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Özbilen, meslektaşının taklidini yaptığı gerekçesiyle CHP'li Başkan Zeydan Karalar tarafından işten atıldı Pozantı ilçesinde bir belediye otobüsü arızalandı ve aracı çekmek için Özbilen görevlendirildi. Arkadaşı Kemal Berten arızalı aracın direksiyonuna geçerken Özbilen de yan koltuğa oturdu. Arızalı araç Adana'ya getirilirken yokuş aşağıya inildiği sırada makas attı ve kendisini çeken öndeki araca çarptı. Korku dolu anlar yaşanırken, arızalı araç güç de olsa Adana'ya getirildi ve bakım atölyesine teslim edildi. Bu sırada Özbilen, Berten'in panik yaptığı o anları arkadaşlarına anlattı ve taklidini yaptı. Şoförlerden biri Özbilen'in görüntüsünü telefonla çekenengellilerin taklidini yapıyor' diyerek videoyu sosyal medyada paylaştı. Özbilen'in iş akdi 7 Temmuz'da fesih edildi. CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kendisini anlayıp, dinlemeden işten attığını adeta yargısız infaz yapıldığını ileri süren Özbilen "Bir arkadaşım montaj yapıp engellilerle alay ettiğimi paylaşmış. İşyerinde ahlaki kurallara uymadığım gerekçesiyle iş akdimi tazminatsız fesih ettiler. İşsizlik maaşı alamıyorum. Kiramı ve kredi kartı borçlarımı ödeyemiyorum. yuvam yıkılıyor. Kesinlikle engellilere yönelik bir hareket yapmadım. " dedi.