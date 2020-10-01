30 yıl önce nasılsa yine barış ve huzurun düşmanısınız!

Twitter hesabından 1992'deki Hocalı katliamına ilişkin görüntüler paylaşan Milli Savunma Bakanlığı "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almakta. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir" mesajını yayımladı. Ermenistan'ın önceki gün Tovuz'daki yerleşim yerlerine yaptığı saldırının görüntülerinin de yer aldığı video mesaj "Hocalı'da çekilen sancı, masum canlar bugün aynı ateşle yandı" mesajıyla sona erdi.