ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 211 bin 849’a ulaştı

Yeni tip korona virüsün (KOVİD-19) merkezi olarak anılmaya başlayan ABD'de her geçen gün vaka ve ölüm sayısında artış yaşanıyor. ABD'de son 24 saatte ortaya çıkan rakamlar tedirginlik yarattı.

211 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 211 bin 849 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 454 bin 758 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 701 bin 444 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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