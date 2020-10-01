AK Parti'nin yeni dönem ilk grup toplantısının tarihi belli oldu

AK Parti'nin yeni dönem için düzenleyeceği ilk grup toplantısının tarihi netlik kazandı. Geçen dönem koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen TBMM'deki grup toplantıları, yeni yasama yılının açılması ile yeniden başlayacak.

DUYURU YAPILDI



AK Parti Grup Başkanlığı'ndan milletvekillerine gönderilen duyuruda, "Haftalık olağan Grup Genel Kurul Toplantımız, 7 Ekim Çarşamba günü saat 12.30'da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sadece milletvekillerimizin katılımıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilecektir" denildi.

7 EKİM'DE BAŞLAYACAK



AK Parti grup toplantıları, geçen dönem 6 Mart'tan itibaren pandemi nedeniyle yapılmadı. 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılının açılması ile birlikte dönemin ilk grup toplantısı 7 Ekim'de gerçekleştirilmiş olacak.

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