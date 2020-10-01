Ankara'daki koronavirüs denetiminde HES kodu kontrol edildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrol edildi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ilçede yapılan koronavirüs denetimlerine katıldı. Kaymakam Bilgihan'a denetimlerde, ilçe jandarma komutanı ve emniyet müdürü eşlik etti. Restoran, bakkal ve polis uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam Bilgihan, vatandaşlara ve esnafa sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu. Polis ekipleri de toplu taşıma araçlarında zorunlu hale getirilen HES kodu uygulamasına yönelik denetim yaptı.



'AMACIMIZ, FARKINDALIĞI ARTIRABİLMEK'

Denetimlerin ardından açıklama yapan Kaymakam Bilgihan, "Kentimiz de olduğu gibi ilçemizde de eş zamanlı denetimler yapılıyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında ve konaklama yerleri gibi alanlarda, HES kodu uygulamamız başladı. Bu kapsamda yoğunlaştırılmış denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerde öncelikli amacımız, vatandaşlarımızın farkındalığını artırabilmek. Bunun aksine bir olumsuzluk yaşandığı zaman cezai işlemler uygulama noktasında çalışmalarımız sürüyor. Bugün özelinde herhangi bir olumsuzluk tespit etmedik. Fakat sürecin başından bu yana izolasyonu ihlal eden vatandaşlarımızla karşılaştık. Cezai işlem uygulanan vatandaşlarımız da oluyor fakat bizim arzu ettiğimiz bu değil" dedi.