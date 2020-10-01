Anketlerde oyları çakılınca Türkiye'yi hedef aldı: Beni seçtirmemek istiyorlar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ülkesinde bir programa konuk oldu. Akıncı, anketlerde sert şekilde düşen oyları sonrası Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin kendisini seçtirmemek için uğraş verdiğini söyledi.

AKINCI: TÜRKİYE BENİ SEÇTİRMEMEK İSTİYOR

Akıncı, konuşmasına Türkiye ile ilişkilerin oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak başladı. Akıncı, "Öteden beri Türkiye ile saygıya dayalı, kişilikli ilişki olmalı vurgusunu yaptık. İlk kardeş belediye ilişkisini kuran benim. Ancak Türkiye'den bazı kesimlerin, bir adayın seçilmemesi için ve şu an ki cumhurbaşkanının seçilmemesi için ellerinden yaptıklarını görüyoruz" dedi.

"ORADAN BURAYA YAPILAN BAZI SÖYLEMLERİ GÖRÜYORUZ"

Akıncı, kendisi için Türkiye düşmanı şeklinde bir algı oluşturulduğunu belirtti, "Toplumu ciddi şekilde bölüyorlar. Toplumun kendi kendini yönetme hak ve iradesine sahip olduğunu en başta Türkiye'deki yetkililerin kabul etmesi gerekir. Oradan buraya bazı kesimler tarafından yapılan bazı söylemler olduğunu görüyoruz. Kıbrıs Türk halkının kendi özgür iradesini ortaya koyacak yetenekte olduğunu herkesin kabul etmesi lazımdır. Türkiye'ye karşı sevgi ve saygıdan başka besleyeceğimiz duygu yok. Benim adıma Türkiye düşmanı algısı yaratma çabası abestir." ifadelerini kullandı.

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