Avukatlardan Azerbaycan’a destek! Ermenistan insanlık suçu işliyor

Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullanıyor

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) üyesi bir avukat, İstanbul Adalet Saray önünde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik işgalinin hukuki boyutu ele alan bir basın açıklaması yaptı. TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı, Azerbaycan'a yönelik Ermenistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir saldırı söz konusu olduğunu belirterek, bu süreci hukuki düzlemde değerlendirmek istediklerini bildirdi. Başka bir devletin topraklarına yönelik saldırının uluslararası hukuku göre suç olduğunu belirten Sarı, Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarında da bu tür bir saldırının açıkça kabul etmediğini vurguladı. Azerbaycan'ın kendi topraklarına yönelik saldırıyı bertaraf etmesinin ise meşru müdafaa hakkı olduğunu dile getiren Sarı, BM şartının 7. maddesinde meşru müdafaa ve savaş hali dışında başka bir devletin topraklarına yapılan saldırının kabul edilmediğini belirtti.

SOYKIRIM VE ZULÜMÜN BİR DEVAMIDIR



TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya ise grup adına şu açıklamayı yaptı: "Dost ve Kardeş ülke Azerbaycan'ın ve Azerbaycan Türklerinin uzun yıllardır Ermenistan tarafından tüm dünyanın gözü önünde hakları ihlal edilegelmektedir. Kadim tarihimizden bu yana Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın işgal edilmesiyle başlayan süreç, Ermenistan'ın had bilmez ve gayri hukuki saldırıları ile devam etmektedir. Ermenistan'ın bu tavrı bölgede yapmış olduğu soykırımların, baskıların ve zulmün bir devamıdır.







27 Eylül Pazar günü, Ermenistan'ın başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda beş soydaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimizin ikisi, henüz ilkokul çağındaki çocuklarımızdır. Sivil katliamı, Ermenistan için karanlık bir gelenektir. Bu geleneğin devamında, Ermeni ordusu, sivillerin yaşadığı birçok köy ve kenti bombalayarak, adeta bir sivil katliamına imza atmaktadır. Kardaş Ülke Azerbaycan ise aksine, sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bütün gücü ve imkanlarıyla korumaktadır. Bu durum, olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruza karşı meşru müdafaa durumudur.







Ermenistan'ın bu hak ve hukuk tanımaz saldırgan tutumuna karşı Azerbaycan Türkleri, Evrensel Hukuk Prensipleri'ne uygun bir biçimde mukabele etmektedir. Öte yandan, bu hak ve hukuk tanımaz saldırılar karşısında yılardır suskun kalan sözde Medeni Batı'nın da çifte standardına bir kez daha şahit olmaktayız. Ana Vatan Türkiye ve Dünya Türkleri olarak bu haklı ve hukuka uygun mücadelesinde, tüm benliğimiz, maneviyatımız ve varidatımızla Azerbaycan Türklerinin yanında olduğumuzu, her türlü fedakârlığa hazır olduğumuzu, dünya kamuoyuna deklare ederiz."