Bilim insanları uyardı: Bu şekilde maske takarsanız Covid-19’a yakalanma ihtimaliniz artar!

'HİÇBİR FAYDASI OLMAZ'

Kanada'da Toronto Ryerson Üniversitesi'nden epidemiyolojist Prof. Tim Sly, Covid-19 salgınıyla mücadelede maske takmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Tim Sly, "Ancak gerektiği gibi takılmalı. Yoksa hiçbir faydası olmaz. Bir anlamda yasak savmak için takılmış olur" dedi.