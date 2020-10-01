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Bilim insanları uyardı: Bu şekilde takarsanız ’a yakalanma ihtimaliniz artar!

Bilim insanları, 'a karşı takarken burnun açıkta bırakılmasının, hiç maske takmamaya eş olduğu uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 11:42 Son Güncelleme: 1.10.2020 11:45 ABONE OL
Bilim insanları uyardı: Bu şekilde maske takarsanız Covid-19’a yakalanma ihtimaliniz artar!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri de maskenin ağız, burun ve çeneyi kapayacak şekilde takılması ve yanlarda boşluk olmaması gerektiğini söylüyor. WHO yetkilileri ayrıca takıldıktan sonra maskeye dokunulmamasını, çıkarılırken de ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor.

Bilim insanları uyardı: Bu şekilde maske takarsanız Covid-19’a yakalanma ihtimaliniz artar!

'HİÇBİR FAYDASI OLMAZ'

Kanada'da Toronto Ryerson Üniversitesi'nden epidemiyolojist Prof. Tim Sly, salgınıyla mücadelede takmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Tim Sly, "Ancak gerektiği gibi takılmalı. Yoksa hiçbir faydası olmaz. Bir anlamda yasak savmak için takılmış olur" dedi.

Bilim insanları uyardı: Bu şekilde maske takarsanız Covid-19’a yakalanma ihtimaliniz artar!

Toronto Üniversitesi'nden enfeksiyon kontrol uzmanı epidemiyolojist Colin Furness da burnun açıkta bırakılması eğiliminin yaygınlaştığına dikkat çekerek, "Burnu açıkta bırakmakla takmamak arasında fark yok" diye konuştu.

Bilim insanları uyardı: Bu şekilde maske takarsanız Covid-19’a yakalanma ihtimaliniz artar!

Uzmanlar, maskelerin konuşurken çıkarılmaması ve boyunda ya da kulağa asılmaması gerektiğine de dikkat çekiyor.

Virüs, ağız ve burundan çıkan çok küçük damlacıkların ağız ve burundan solunmasıyla bulaşıyor.

Bilim insanları uyardı: Bu şekilde maske takarsanız Covid-19’a yakalanma ihtimaliniz artar!

'MASKE, 2-3 KAT DAHA FAZLA KORUMA SAĞLIYOR'

Prof. Sly, "Araştırmalar, takmanın virüse karşı 2-3 kat daha fazla koruma sağladığına ve hastalık taşıyan kişinin virüsü yaymasının önlenmesinde çok daha etkili olduğuna işaret ediyor" dedi.

Geçen hafta ABD'de California Üniversitesi'nin sonuçlarını yayımladığı bir araştırma, maske takmanın enfeksiyonun daha hafif geçirilmesini sağlayabileceğini ortaya koymuştu.

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Bilim insanları uyardı: Bu şekilde maske takarsanız Covid-19’a yakalanma ihtimaliniz artar!
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