Biz de sana ‘korsan genel başkan’ mı diyelim

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik sözlerine sert tepki gösteren Muş, şunları söyledi: "Kemal Bey'in o yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı üslup ve ifade, maalesef hem nezaketten çok uzak hem de çok kötü bir üslup. Eğer saygı görmek istiyorsanız saygılı bir dil önce kendiniz kullanacaksınız. Eğer bu dili kullanmak istiyorsa CHP Genel Başkanı, bizim bu dile karşılı kullanacağımız söylemlerimiz de vardır. O zaman biz de şu söylemle mi mukabele edelim Kemal Bey'e? 'CHP'nin başına paraşütle gelen korsan genel başkan.' Eviniz camdansa başkasının evine taş atmayacaksınız."