Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 394'üncü gününde sürüyor. Kars'tan oğlu Faruk için gelen anne Rahime Taşçı da oturma eylemine dahil oldu. Taşçı, 15 yaşındaki oğlu Faruk'un 7 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Oğlunun evin tek erkek çocuğu olduğunu ifade eden Taşçı, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumu geri getirsinler. Oğlum neredeysen geri gel. Babanı ve bizleri tek bırakma" diye konuştu.